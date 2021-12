LIVE | Maik Kuivenhoven aast in openingspartij op eerste zege op WK darts

Geïrriteer­de Van Barneveld wint zelf ruim en krijgt zijn zin, Van Gerwen op dreef

Raymond van Barneveld heeft zijn eerste zege op de Grand Slam of Darts te pakken. De Hagenaar was in zijn tweede duel in de groepsfase veel te sterk voor Joe Davis. De 24-jarige Engelsman, verliezend finalist van het laatste Jeugd WK, boog met 5-0.

15 november