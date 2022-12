LIVE | Michael van Gerwen imponeert op WK: setgemiddelde van 125.25 hoogtepunt bij eenvoudige zege

Met samenvatting Michael van Gerwen strandt in kwartfina­les Grand Slam of Darts: ‘Het was het vandaag gewoon niet’

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om de halve finales van de Grand Slam of Darts te bereiken. In een matige wedstrijd was de Nederlander niet opgewassen tegen Luke Humphries, die met 16-10 te sterk was.

20 november