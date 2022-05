LIVE | Michael van Gerwen verslaat Wright overtuigend en plaatst zich voor Final Four in Berlijn

De Brabander won met 6-1 van de Schot Peter Wright, die geen schijn van kans had tegen de drievoudig wereldkampioen. Van Gerwen is daarmee al verzekerd van deelname aan de Final Four in Berlijn op maandag 13 juni. De komende twee donderdagen wordt er nog wel gespeeld in Londen en Newcastle.



Van Gerwen mag het straks in de halve finale gaan opnemen tegen Michael Smith of Jonny Clayton.



Programma speeldag 14 in Sheffield

Wade - Cullen (automatische zege Cullen)

Anderson - Price 4-6

Van Gerwen - Wright 6-1

Smith - Clayton

----------------------------------------------------------

Cullen - Price

Van Gerwen - Smith of Clayton

----------------------------------------------------------

Finale