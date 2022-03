LIVE | Na drie vroegtijdige uitschakelingen hoopt Van Gerwen vanavond op eerste Premier League-dagzege van seizoen

Topspelers blij met nieuw dartbord, maar... ‘De trebles en doubles zijn iets kleiner!’

Of het nou Michael van Gerwen is, Gerwyn Price of Peter Wright, allemaal zijn ze blij dat de wedstrijden van de PDC vanaf vandaag op borden van Winmau worden gespeeld. ,,Het zijn de beste dartborden, dat weet iedereen.”

3 februari