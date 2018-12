LIVE | Opent De Zwaan het WK met Nederlands succes?

Alle weetjes en statistieken Dit is de ultieme gids voor het WK darts

11 december In Londen begint donderdag het WK darts. Alexandra Palace is weer klaar voor een waar volksfeest waar Big Ben, The Dreammaker en The Cobra op jacht gaan naar de jackpot van 500.000 Britse ponden. Met deze gids weet je alles over het WK: hoeveel sets moeten er worden gespeeld in de kwartfinale, wat is het prijzengeld en wie gooide het hoogste gemiddelde ooit met drie darts?