LIVE Premier League Darts | Van Gerwen op stoom tijdens laatste speelronde reguliere competitie

De laatste dag in de reguliere competitie van de Premier League Darts is aangebroken. Voor de meeste darters staat er weinig meer op het spel. Dat geldt ook voor Michael van Gerwen. Hij wil met een goed gevoel richting de play-offs, die volgende week op het programma staan in de O2 Arena in Londen. Vandaag zijn de mannen in het Schotse Aberdeen. De grootste vraag is: wie pakt het laatste ticket voor de play-offs? Jonny Clayton of Nathan Aspinall? Volg het in ons liveblog!