LIVE Premier League Darts | Van Gerwen wil na twee maanden weer eens dagzege pakken

Michael van Gerwen weer tweede van de wereld na zege in België: ‘Betekent veel voor me’

Michael van Gerwen (34) heeft vanavond het Belgisch Open in Wieze op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen was in de finale van het toernooi uit de European Tour met 8-6 te sterk voor Luke Humphries, die in de halve finale Dirk van Duijvenbode met 7-6 had verslagen.