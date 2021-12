LIVE | Price knikkert Van Duijvenbode uit toernooi, Clayton en Smith maken zich klaar

WK darts Raymond van Barneveld druipt af na vele gemiste dubbels en slaat interviews even over

Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd de derde ronde van het WK in Londen te bereiken. De 54-jarige dartslegende uit Den Haag moest het hoofd buigen voor oud-wereldkampioen Rob Cross: 3-1.

