LIVE | Rekent Van Duijvenbode af met jeugdwereldkampioen?

Wattimena grijpt net naast winst eerste toernooi Winter Series

10 november Jermaine Wattimena heeft net naast de zege van het eerste toernooi in de Winter Series gegrepen. De Nederlander verloor in de finale met 8-6 van Michael Smith. De Brit won voor het eerst een toernooi sinds zijn overwinning in Shanghai in de zomer van 2018.