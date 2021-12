LIVE | Ryan Searle neemt verder afstand van Borland, veel Engelse schaduwfavorieten in actie

Dimitri van den Bergh door debutant uitgescha­keld in tweede ronde WK darts

Het is de grootste stunt van het WK tot nu toe: de nummer vijf van de wereld is in de tweede ronde uitgeschakeld door de debuterende Florian Hempel. Van den Bergh gooide een gemiddelde van boven de 100, maar zijn Duitse tegenstander raakte liefst 75% van zijn dubbels: 3-1.

