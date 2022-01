LIVE | Twee krakers op het programma, wie maken halve finales WK darts compleet?

Opluchting voor Van Duijvenbo­de: ‘Aubergeni­us’ test negatief en kan gewoon spelen tegen Price

Dirk van Duijvenbode komt vanavond gewoon in actie tegen Gerwyn Price in de achtste finale van het WK darts. De coronatestuitslag van Aubergenius in aanloop naar die partij is negatief.

29 december