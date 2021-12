LIVE | Tweede avond WK darts met Ron Meulenkamp en de kraker tussen Lewis en Anderson

Programma avond 16 december

Eerste ronde (best of 5 sets)

• William O’Connor (Ier) - Danny Lauby Jr. (VS)

• Ryan Meikle (Eng) - Fabian Schmutzler (Dui)

• Ron Meulenkamp (Ned) - Lisa Ashton (Eng)

Tweede ronde (best of 5 sets)

• Gary Anderson (Sch) - Adrian Lewis (Eng)