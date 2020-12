LIVE | Van Duijvenbode toont veerkracht en pakt eerste set tegen Hunt

Binnen&buiten Thuiswer­ken wordt nieuwe normaal, dus verhuizen Thomas en Tamara naar Veluwe

27 december Thomas Taberima en Tamara Kostadinovska verkopen hun 2-onder-1-kapwoning in Zoetermeer. De twee hebben hun hart verpand aan de Veluwe, en dat is dan ook de volgende bestemming. We namen voor de rubriek Binnen&Buiten een kijkje in hun woning.