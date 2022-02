LIVE | Van Gerwen noteert nul punten op eerste Premier League-avond, Clayton en Wright naar finale

Negendar­ter kan Gerwyn Price niet redden: wereldkam­pi­oen uitgescha­keld door Michael Smith

Gerwyn Price is zijn wereldtitel kwijt. In een even meeslepende als hoogstaande partij tegen Michael Smits gooide de Welshman gisteravond een negendarter, maar moest hij na negen lange sets toch zijn meerdere erkennen in de Engelsman. Die sloeg op het perfecte moment toe en speelde zich zo voor de tweede keer in zijn carrière naar de halve finales op het WK darts: 5-4. ,,Alles is op, maar dit voelt zo goed.”

2 januari