LIVE VIDEO | Dartsiconen ‘Barney’ en ‘The Power’ virtueel tegenover elkaar

Huiskamer­du­el tussen Van Barneveld en Taylor gepland op donderdag

7 april Raymond van Barneveld neemt het donderdagavond in een huiskamerduel op tegen Phil Taylor. De voormalige wereldkampioenen darts hadden weken geleden al het idee om het tijdens deze coronacrisis vanuit huis tegen elkaar op te nemen, alleen duurde het even voordat vooral in Engeland de techniek werkte.