LIVE WK darts | Dimitri Van den Bergh schrijft historie en treft mogelijk Michael van Gerwen

Dimitri Van den Bergh is de eerste Belg ooit die in de halve finale van het WK staat. De Belgische darter won met 5-3 van Jonny Clayton. Nadat het tot en met 3-3 in sets gelijk opging, wist Van den Bergh in de zevende set de beslissende break te plaatsen. Vervolgens maakte Van den Bergh het af in de achtste set. Hij noteerde in de partij dertien keer de maximale score van 180. Zijn gemiddelde was 95,49.