LIVE WK darts | Martijn Kleermaker heeft drie sets op rij nodig tegen Chris Dobey

Jimmy Hendriks komt vooral finishend tekort tegen Brendan Dolan op WK darts

Jimmy Hendriks is er niet in geslaagd door te stomen naar de derde ronde van het WK darts. De Nederlander verloor met 3-1 in sets van Brendan Dolan. Daardoor speelt Dolan in de derde ronde van het WK tegen de winnaar van Jonny Clayton - Danny van Trijp. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld.

15:02