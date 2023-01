LIVE WK darts | Michael Smith en Gabriel Clemens bezig aan zinderende partij, straks Michael van Gerwen

Programma WK darts | Dit zijn de halve finales, mét Michael van Gerwen

Het WK darts is inmiddels in volle gang in het Londense Alexandra Palace. Alleen Michael van Gerwen zit nog in het toernooi. Bekijk hier alle uitslagen, het volledige speelschema en de informatie over het prijzengeld. De finale is op 3 januari 2023.

1 januari