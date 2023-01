LIVE WK darts | Michael Smith en Gabriel Clemens vliegen uit de startblokken, straks Michael van Gerwen

met samenvattingen Michael Smith toont klasse en schakelt Joe Cullen uit op WK darts, Clemens schrijft geschiede­nis

Michael Smith heeft in een zinderend duel Joe Cullen afgetroefd voor een plekje in de kwartfinales van het WK darts. De finalist van vorig jaar gaf ‘The Rockstar’ met een hoog scorend gemiddelde nauwelijks ademruimte en zette in no-time een uitslag van 4-1 op het scorebord.

30 december