LIVE WK darts | Michael van Gerwen gooit 170-finish en stoort zich aan treuzelende Dimitri Van den Bergh

Met video's IJzerster­ke Michael van Gerwen in spectacu­lair duel langs Mensur Suljović op WK darts

Het was bijltjesdag in Alexandra Palace, maar Michael van Gerwen onttrok zich aan de malaise bij de (hoog)geplaatste spelers. De Vlijmenaar won in een spectaculair duel van de Oostenrijker Mensur Suljovic.

29 december