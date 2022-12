LIVE WK darts | Michael van Gerwen stuurt Dirk van Duijvenbode naar huis en gaat overtuigend naar kwartfinale

Vorig jaar zou Michael van Gerwen tegen Chris Dobey spelen in de derde ronde, maar een positieve coronatest bij Mighty Mike stak daar een stokje voor. Hij moest het toernooi verlaten. Nu komt het er alsnog van, maar dan in de kwartfinale van dit WK, nadat Van Gerwen vanavond overtuigend afrekende met Dirk van Duijvenbode: 4-1. Dobey won eerder op de avond van Rob Cross, hieronder in ons liveblog is de laatste achtste finale (Stephen Bunting tegen Luke Humphries) nog te volgen.

Nadat het Belgische onderonsje in de vierde ronde allerminst een kraker werd (Dimitri van den Bergh won met 4-0 van Kim Huybrechts), werd het bij de Nederlandse clash vrijdagavond ook niet heel spannend.



Dirk van Duijvenbode had vooraf het gooien op de bull gewonnen, zodat hij de partij mocht beginnen. Maar dat voordeeltje was hij al meteen kwijt toen Van Gerwen in de eerste leg een break plaatste. Aubergenius probeerde met vertragingstactiek het ritme van de Brabander te breken, maar dat mislukte.

MVG pakte de eerste en ook de tweede set, waarin Van Duijvenbode wel de zaal op z’n kop zette met een maximum-uitgooi van 170. Beiden pakten vervolgens een ‘eigen’ set (3-1), zodat Van Gerwen al vrij vlot de finish in zicht kreeg.

Voor Van Duijvenbode, die in zijn vorige twee partijen één en vijf matchdarts van z’n tegenstanders overleefde, leek nóg een ontsnapping onrealistisch. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd op het podium van Alexandra Palace.

Van Gerwen wist opnieuw zijn gaspedaal goed te beheersen en in te drukken als dat nodig was. Met een laatste stoot gas maakte hij het karwei af: 4-1.

De ‘kale sloopkogel uit Vlijmen’ gooit op nieuwjaarsdag tegen de Engelsman Chris Dobey, die zich eerder op de avond verrassend van zijn landgenoot Rob Cross ontdeed (4-2). De balans van Mighty Mike tegen Hollywood helt zwaar over naar de Nederlander, die elf van de dertien onderlinge partijen won. De laatste ging echter naar Dobey, tijdens het EK in oktober: 5-6. ,,En ze zeggen dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd”, zei Dobey met een glimlach toen hem gevraagd werd naar een mogelijke ontmoeting met Van Gerwen in de kwartfinale, zijn eerste.

Van Duijvenbode: ‘Ik verlies omdat ik er geen geloof in heb’

Van Duijvenbode was na afloop flink ontgoocheld. ,,Ik heb nooit geloofd dat ik van hem kan winnen. Daarom verlies ik hier vanavond. In de derde leg had ik eigenlijk al in de gaten dat het niet zou gaan lukken, het juiste gevoel was er niet. En als het er echt toe deed, maakt ik het niet waar. Ik was niet heel goed, maar ik had alsnog kansen. Ik had echt niet gedacht dat ik hier even van Michael zou gaan winnen, maar ik dacht dat ik iets verder zou zijn. Dat bleek niet het geval. En Michael gooide ook wel heel goede finishes, alles tussen de 80 en 100 gooide hij gewoon uit", sprak Aubergenius. ,,Toch was hij te pakken vandaag, maar ik ben niet in de buurt geweest. Ik heb een meerjarenplan opgezet, maar ik had verwacht dat ik al verder zou zijn dan dit. Ik heb een goed jaar gehad, maar blijkbaar ben ik nog niet klaar voor deze handel. Ik had heel graag voor meer spanning en spektakel gezorgd.”

Michael van Gerwen: ‘Dirk is een denker’

,,Op dit moment van het WK moet je zorgen dat je er staat. Dirk had met zijn vorm te doen. Hij probeerde vanalles om mij uit m’n spel te halen. Ik moet mijn eigen spel spelen en dat heb ik gedaan. Dirk is een denker, ik ken hem best goed en weet hoe ik hem pijn kan doen. Hij moet ook iets proberen te forceren, daar geef ik hem gelijk in. Maar ik moet hem geen kans geven en dat heb ik ook niet gedaan", sprak de wereldkampioen van 2014, 2017 en 2019. ,,Ik heb al mijn partijen tot nu toe boven de honderd gemiddeld gegooid, dus ik mag niet klagen. Er is nog voldoende ruimte voor verbetering, maar ik voel me goed.”

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

