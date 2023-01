LIVE WK darts | Michael van Gerwen verpulvert Dimitri Van den Bergh: WK-finale dichtbij

Michael Smith mag zich opmaken voor zijn derde WK-finale. De Engelsman rekende in de halve finale af met Gabriel Clemens, de eerste Duitser ooit bij de laatste vier van het WK. Het cruciale moment kwam na een 3-2 stand in het voordeel van Smith. Bully Boy wist Clemens via de bullseye te breken en er zodoende 4-2 van te maken. Dat bleek beslissend, want daarna liep Smith uit naar een 6-2 zege.

Smith stond in 2019 en vorig jaar ook al in de WK-finale. De Engelsman verloor beide finales, eerst van Van Gerwen, vorig jaar van Peter Wright. ,,Het wordt mijn derde WK-finale in vijf jaar”, besefte de Engelsman zich. ,,Ik zal er alles aan doen om te winnen. Het maakt mij niet uit of ik tegen van Gerwen of Van den Bergh gooi. Als ik veel raak gooi, dan word ik wereldkampioen.”