LIVE WK darts | Mike De Decker maakt Belgisch dartsfeest compleet, Ryan Joyce verliest met 103.04 gemiddeld

Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh plaatsten zich al voor de derde ronde van het WK darts en het is aan Mike De Decker de taak om het drietal Belgen compleet te maken in die ronde. De tweede ronde heeft hij in elk geval bereikt: de Belg won zondagavond in de eerste ronde met 3-1 van Jeff Smith. Volg hieronder het WK darts live!

,,We gaan Mike zeker supporten om te zorgen dat we met drie Belgen in die derde ronde komen”, zo zei Van den Bergh zaterdagavond al na zijn zege in de tweede ronde. De 27-jarige De Decker maakte twee jaar geleden zijn debuut op het WK met een nederlaag in de eerste ronde tegen Edward Foulkes. Vorig jaar won de jonge Belg wel in de eerste ronde van Darius Labanauskas, maar was de tweede ronde het eindstation door een nederlaag tegen Dave Chisnall. Dit jaar is het doel om, net als zijn landgenoten dus, voor het eerst de derde ronde te bereiken.

The Real Deal heeft de helft van die missie in elk geval voltooid door Smith overtuigend met 3-1 te verslaan, voor het eerst onder toeziend oog van zijn moeder. ,,Ze wilde al twee jaar mee, maar de afgelopen jaren was het allemaal lastig met corona. Nu is ze er bij en dat geeft een goed gevoel. Toch even een vertrouwd gezicht als het niet loopt, dat is fijn.”

Nu wacht donderdag Mensur Suljovic, die hopeloos uit vorm is: ,,Hij kan twee jaar uit vorm zijn, maar er dan toch op het WK weer staan”, blikte De Decker na afloop vooruit op die partij. De Decker kreeg talloze berichten toen Huybrechts en Van den Bergh zich plaatsten voor de derde ronde: ,,Nu jij nog”, was de strekking van die berichten. ,,Dat zou heel mooi zijn hè, het toont aan dat het Belgische darten in de lift zit.”

Hoogste toernooigemiddelde

Later op de avond verloor Ryan Joyce met 3-1 van Scott Williams. Op het oog niets bijzonders, ware het niet dat Joyce het hoogste gemiddelde van het toernooi gooide: 103.04, inclusief zeven 180'ers. Williams, goed voor tien 180'ers en een gemiddelde van 100.32, mag het nu in de derde ronde opnemen tegen Rob Cross.

Programma/uitslagen:

Mike De Decker - Jeff Smith 3-1

Scott Williams - Ryan Joyce 3-1

Matt Campbell - Danny Baggish (Ronde 1)

Nathan Aspinall - Boris Krcmar (Ronde 2)

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

