LIVE WK darts | Oud-wereldkampioen Gary Anderson ontsnapt aan achterstand, Vincent van der Voort in laatste partij

Flinke bonus voor darter die op WK historie schrijft met twee negendar­ters

Op het komende WK zullen deelnemers weer extra gemotiveerd zijn om negendarters te gooien. Mocht er namelijk een speler in slagen om twee perfecte legs af te leveren, dan levert dat een bonus op van 100.000 Britse pond (ruim 115 duizend euro). Lastig wordt het wel, want in de geschiedenis van het WK wist nog niemand dat huzarenstukje te leveren.

8 december