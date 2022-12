LIVE WK darts | Raymond van Barneveld ziet eerste set naar Gerwyn Price gaan in kraker

Het is de avond van de krakers op het WK darts in Londen. Raymond van Barneveld hoopt zijn zegereeks tegen nummer 1 van de wereld Gerwyn Price in leven te houden en zich op zijn 30ste wereldkampioenschap voor de achtste finales te plaatsen. Titelverdediger Peter Wright neemt het later nog op tegen Kim Huybrechts en in ons liveblog mis je geen moment!