LIVE WK darts | Tienersensatie Beau Greaves maakt zich op voor WK-debuut, later Michael Smith in actie

Met video Dirk van Duijvenbo­de over stoorzen­der in VIP-box: ‘Als het mijn familiele­den waren, hadden ze nooit meer hoeven komen’

Pieken in eigen land, laat dat maar aan Dirk van Duijvenbode (30) over. In juni stond Aubergenius nog in de finale van de Dutch Darts Masters in het Ziggo Dome in Amsterdam, zondagavond volgde een paar honderd meter verderop de finale van de World Series of Darts Finals in AFAS Live tegen Gerwyn Price. Het resultaat was precies hetzelfde: nét niet de kers op de taart.

19 september