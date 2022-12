LIVE WK darts | Vincent van der Voort bijna aan de beurt, Luke Humphries maakt achterstand goed

Raymond van Barneveld maakt enorme sprong op ranglijst na sterk optreden bij Grand Slam of Darts

Raymond heeft dankzij zijn sterke optreden bij de Grand Slam of Darts een grote sprong gemaakt op de PDC Order of Merit. De 55-jarige Hagenaar, die pas in de halve finales moest buigen voor de latere winnaar Michael Smith, klimt van de vijftigste naar de 34ste plaats.

21 november