Live World Grand Prix | Michael van Gerwen ruim op voorsprong in finale tegen Nathan Aspinall

‘Papa prik’ Michael van Gerwen negen dagen na operatie in Ziggo Dome: ‘Eerste pijlen waren spannend’

Negen dagen geleden, luttele uren nadat hij in Berlijn de Premier League had gewonnen, ging Michael van Gerwen (33) onder het mes. Vanavond doet hij al mee aan de Dutch Darts Masters in de Ziggo Dome. ,,Het herstel is sneller gegaan dan iedereen had verwacht.’’

24 juni