LIVE | Wright en Searle sluiten laatste WK-avond van het jaar af

Na de jaarwisseling zien we geen Nederlanders meer terug in het Londense Alexandra Palace. Martijn Kleermaker moest vanavond duidelijk zijn meerdere erkennen in nummer 4 van de wereld James Wade en was daar ‘goed ziek van’. Verder krijgen we vanavond nog drie oud-wereldkampioenen op het podium, via ons liveblog mis je geen moment!