LIVE | Wright mist en ziet Van Gerwen langszij komen

Price en Wright blikken terug op inciden­tjes: ‘Ik baal dat het niet is bijgelegd’

31 december Peter Wright was niet te spreken over het gedrag van Gerwyn Price tijdens hun halve finale op het WK darts in Londen. De Welshman juichte na de winst van de tweede set in het gezicht van de Schot, die uiteindelijk met 6-3 won en zich plaatste voor de finale tegen Michael van Gerwen.