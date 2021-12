Maik Kuivenhoven laat desastreus WK-debuut achter zich en hoopt op stunt tegen nummer 4 van de wereld

Grand Slam of Darts Price heeft handen vol aan 21-jarige, Cross en Wade denderen door

Rob Cross, James Wade en Gerwyn Price hebben in de achtste finales van de Grand Slam of Darts gedaan wat ze moesten doen: winnen. Wereldkampioen Price had wel een zware dobber aan de pas 21-jarige Engelsman Bradley Brooks. Vanavond komt onder anderen Michael van Gerwen in actie in zijn achtste finale.

18 november