Manager: Van Barneveld maakt seizoen toch af

De afgelopen nacht had de vijfvoudig wereldkampioen na een desastreuze nederlaag tegen Michael van Gerwen laten weten er per direct mee op te houden. ,,Hij was vernederd en voelde schaamte'', zegt Van Bodegom. ,,Hij neemt nu even rust en gaat dan in beginsel door volgens planning.''



Bekend was al dat Van Barneveld na dit seizoen zou stoppen. Van Bodegom: ,,Dat blijft zo. De bedoeling is dat hij nog een keer uitkomt op het wereldkampioenschap. Ik heb gisteren meteen geroepen dat Raymond handelde in emotie. Met alle respect, dat doet hij wel vaker. Ik wist meteen dat er met hem te praten viel als hij even de kans zou hebben bij te komen van alle tegenslagen. Hij heeft zo veel meegemaakt de laatste tijd.‘’

Van Bodegom vroeg om begrip voor de situatie. ,,Raymond voelde zich zo ellendig dat hij de mensen in de zaal niet eens meer aan durfde te kijken. Privé is er de laatste tijd van alles fout gegaan. Dat draagt hij met zich mee. Net als die inbraak in zijn huis. Hij zit vol met verdriet. Dan stapt hij een vol Ahoy in en ziet hij zijn moeder, die er voor het eerst na een ernstige ziekte weer bij is. En hij weet dat zijn vrouw er voor de eerste keer niet bij is. Raymond kwam huilend het podium op. In die situatie kon hij niet presteren.’'

,,Een trotse man met een groot ego’', zo omschrijft Van Bodegom de darter. ,,Raymond is nu uit de Premier League, wat betekent dat hij de komende maanden minder voor de camera’s zal verschijnen. Zijn loopbaan heeft te lang geduurd, 35 jaar, dat is niet normaal voor een topsporter. Het heeft veel energie gekost. Maar dat hij nog mee kan doen op topniveau heeft hij anderhalve week geleden nog bewezen. Daarom maak ik me geen zorgen. Hij komt nu tot rust en pakt dan de draad weer op. Mocht hij over drie maanden in alle rust alsnog zeggen ‘ik doe niet meer mee’, dan kan ik het accepteren. Nu niet.’’