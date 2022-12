Martijn Kleermaker na WK-exit over eigen voorspelling: ‘Die grote bek is wie ik ben’

Het is een teleurstellende middag geworden voor de Nederlandse op het WK. Zowel Jimmy Hendriks als Martijn Kleermaker werd uitgeschakeld in de tweede ronde. Daarnaast weet Dirk van Duijvenbode dat hij Ross Smith treft in de volgende ronde en plaatste ook voormalig wereldkampioen Rob Cross zich voor de volgende ronde.

Dirk van Duijvenbode weet na vrijdagmiddag wie zijn tegenstander is: Ross Smith versloeg Darius Labanauskas met 3-1. Smith, die het afgelopen jaar het Europees kampioenschap won, noteerde een gemiddelde van 100.97 en daarmee kan Aubergenius zijn borst natmaken. Dat is iets wat hij toch al deed, zo gaf hij gisteren aan. ,,Ik denk dat ik een heel lastige loting heb. In theorie is mijn kwartfinale makkelijker dan mijn derde en vierde ronde”, aldus Van Duijvenbode, die nu eerst Smith treft en mogelijk in de vierde ronde Michael van Gerwen.

Einde WK voor Kleermaker

Kleermaker haalde vorig jaar nog de laatste zestien van het WK en had ook dit jaar zijn pijlen gericht op minimaal die prestatie, maar The Dutch Giant kwam bedrogen uit. Chris Dobey, nummer 22 van de wereld, won met 3-0. ,,Als je de kansen krijgt, moet je die wel pakken en dat gebeurde niet. Dus ik kan lang en breed lullen, maar ik heb gewoon terecht verloren, dat is de simpele conclusie. Met alle respect, als je dit tegen de nummer 22 van de wereld doet, heb je hier ook niets te zoeken. Het is niet anders. Ik heb geen scherp jaar gehad dus misschien is dit ook wel wat het is voor nu.”

Quote Die grote bek is de persoon die ik ben, dus wat mensen daarvan vinden, dat zal me mijn reet roesten. Dan zeg ik tegen die mensen: hier heb je mijn setje pijlen, succes! Martijn Kleermaker

Kleermaker kon uiteindelijk wel weer een beetje lachen. Na zijn partij in de eerste ronde gaf hij aan zichzelf in de kwartfinale te hebben geplaatst in het bracket (voorspelling van het dartstoernooi, red.). Hij zou eerst Dobey verslaan, daarna Gary Anderson, dan Rob Cross en dan in de kwartfinale zou hij Michael van Gerwen treffen. ,,Als ik win heb ik een grote bek en als ik verlies ook. Die grote bek is de persoon die ik ben, dus wat mensen daarvan vinden, dat zal me mijn reet roesten. Dan zeg ik tegen die mensen: hier heb je mijn setje pijlen, succes! Je moet altijd het idee hebben dat je de kampioen kan worden, dat moet je ook uitstralen. Anders kan ik net zo goed voor de klas gaan staan. En ja, dat bracket? Dat ligt nu helemaal aan diggelen!”

Jimmy Hendriks verliest ook

Hendriks slaagde er eerder ook niet in om de derde ronde te halen. Nadat hij in de eerste ronde Jamie Hughes nog versloeg, vond hij tegen Brendan Dolan - nummer 26 van de wereld - zijn waterloo (3-1). ,,In de eerste ronde had ik nog spanning, nu helemaal niet, maar ik raakte gewoon helemaal niks. Heel zonde. Ik heb ook amper 180 gegooid, het zat er gewoon niet in. Ik heb niet laten zien wat ik kan, want ik had deze pot makkelijk kunnen winnen. Als ik deze had gewonnen had ik het een top-8 speler moeilijk kunnen maken, maar ik heb het twee keer niet laten zien dit WK dus dan mag je ook niets verwachten. Echt teleurstellend. De ervaring heeft gewonnen vandaag, denk ik. Dit gaat in mijn rugtas en als ik volgend jaar hier op dezelfde positie sta, win ik hier 3-0.”

Programma vanaf 13.30 uur

Brendan Dolan -Jimmy Hendriks (R2) 3-1

Chris Dobey - Martijn Kleermaker (R2) 3-0

Ross Smith - Darius Labanauskas (R2) 3-1

Rob Cross - Scott Williams (R2) 3-1

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Programma vanaf 20.15 uur

Martin Schindler - Martin Lukeman

Danny Noppert - David Cameron

Jonny Clayton - Danny van Trijp

Joe Cullen - Ricky Evans

