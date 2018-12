‘Matige Mike’? Verre van dat, zo bewijzen de cijfers

WK darts na exit Cross: twee kanonnen, vijf kleintjes en een dark horse

9:40 Het WK darts zit – na liefst 88 wedstrijden - in de eindfase. Nog maar 7 partijen hebben we voor de boeg. Van alle grote kanonnen zijn er inmiddels – na een groot aantal verrassingen – nog slechts twee over: Michael van Gerwen en Gary Anderson. De wereldtitel zal toch wel voor één van hen zijn?