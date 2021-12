Meulenkamp plaatst zich overtuigend voor tweede ronde, Lewis naar huis

Dartster Fallon Sherrock zorgt opnieuw voor sensatie bij Grand Slam of Darts

Fallon Sherrock blijft sensationeel goed presteren bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Na de groepsfase overleefd te hebben, zette de 27-jarige dartster in de tweede ronde met speels gemak Mensur Suljovic opzij: 10-5.

19 november