Michael Smith naar achtste finales, Duitse revelatie uitgeschakeld

Video'sMichael Smith staat in de achtste finales van het WK darts. ‘Bullyboy’, de nummer negen van de wereld en in 2019 verliezend finalist, was in de derde ronde te sterk voor de Ier William O’Connor: 4-2. Verder won de Australiër Raymond Smith met 4-1 van de Duitse revelatie Florian Hempel.

Michael Smith schakelde in de tweede ronde al op indrukwekkende wijze Ron Meulenkamp uit. Tegen O’Connor wist de 31-jarige Engelsman dat niveau niet te halen, maar dat was ook niet nodig.

O’Connor greep de eerste set door zijn kansen optimaal te benutten, maar daarna kwam Smith los en kon ook O’Connor hem niet houden. ‘Bullyboy’ smeed de ene maximale score van 180 na de andere in het bord en wist ook vier finishes van boven de honderd te produceren. In de achtste finales speelt Michael Smith tegen Jonny Clayton of Gabriel Clemens.

Het WK-debuut van Hempel bleef beperkt tot twee wedstrijden. De Duitse revelatie schakelde in de tweede ronde de Belg Dimitri van den Bergh, de nummer vijf van de wereld, uit. In die partij had Hempel een finishpercentage van 75 procent, maar tegen de Australiër Raymond Smith had Hempel dat goede gevoel niet.

Raymond Smith leek na twee sets even in de problemen te komen, maar Hempel kon zijn tegenstander maar moeilijk pijn doen. Raymond Smith won met 4-1 in sets en boekte zo de grootste zege uit zijn carrière. In de achtste finales is Steve Lennon of Mervyn King de tegenstander.

De middagsessie werd afgetrapt door Dirk van Duijvenbode. ‘Aubergenius’ kwam tegen Ross Smith (jawel, de derde Smith van de middagsessie), met 3-0 in sets achter, maar Van Duijvenbode keerde het tij volledig. Hij maakte de comeback compleet, won met 4-3 en staat in de achtste finales van het WK in het Alexandra Palace.

Vanavond zou Vincent van der Voort het voorbeeld van Van Duijvenbode willen volgen, maar ‘Fast Vinny’ testte positief op het coronavirus en moest zich afmelden voor zijn partij in de derde ronde tegen James Wade.

Uitslagen

Derde ronde (best of seven sets)

Dirk van Duijvenbode (Ned) - Ross Smith (Eng) 4-3

Michael Smith (Eng) - William O’Connor (Ier) 4-2

Florian Hempel (Dui) - Raymond Smith (Aus) 1-4

