Michael van Gerwen direct onderuit bij Players Championship 1, Raymond van Barneveld verliest ronde later ook van landgenoot

Een ronde later ging het voor Van Barneveld (29ste op de wereldranglijst) alsnog mis. Net als Van Gerwen verloor Barney van een landgenoot. De twintigjarige Jurjen van der Velde was met 6-4 te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen.



Vincent van der Voort, exact gelijk met Van Barneveld op de wereldranglijst, ging ook onderuit in de tweede ronde. The Dutch Destroyer moest zijn meerdere erkennen in oud-wereldkampioen Rob Cross (3-6). Danny Noppert, de nummer 8 van de wereld, is wel nog steeds in de race in Barnsley, net als Dirk van Duijvenbode. Zij versloegen bij de laatste 32 respectievelijk James Wade en Cameron Crabtree. Van der Velde liet tegen Steve Beaton zien dat zijn overwinning op Van Barneveld geen toeval was en staat eveneens in de achtste finales. Morgen staat Players Championship 2 op het programma in Barnsley.