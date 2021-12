Michael van Gerwen emotioneel na vele gemiste dubbels op WK darts: ‘Ik doe mezelf pijn’

Missers nekken Michael van Gerwen in kwartfina­le Grand Slam of Darts: ‘Dit mag mij niet gebeuren’

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de halve finales van de Grand Slam of Darts te bereiken. De nummer drie van de wereld moest in Wolverhampton in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in Michael Smith: 13-16.

20 november