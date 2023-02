Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld al vroeg onderuit, nog één Nederlander in race bij Players Championship 1

Raymond van Barneveld won zijn eerste partij van Gabriel Clemens, die die bijnaam The German Giant draagt: 6-5. Van Barneveld is de nummer 29 van de wereld, Clemens staat negentiende op de wereldranglijst.

Een ronde later ging het voor Van Barneveld (29ste op de wereldranglijst) alsnog mis. Net als Van Gerwen verloor Barney van een landgenoot. De twintigjarige Jurjen van der Velde was met 6-4 te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen.



Vincent van der Voort, exact gelijk met Van Barneveld op de wereldranglijst, ging ook onderuit in de tweede ronde. The Dutch Destroyer moest zijn meerdere erkennen in oud-wereldkampioen Rob Cross (3-6). Richard Veenstra boog een ronde later voor de als vijfde geplaatste Dave Chisnall.