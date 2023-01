Michael van Gerwen enige Nederlander in Premier League darts, dit worden zijn tegenstanders

Met samenvatting Vincent van der Voort komt twee keer terug tegen Luke Humphries, maar laat hem dan toch ontsnappen: ‘Slechte wedstrijd’

Vincent van der Voort leek op weg naar een snelle exit tegen Luke Humphries in de derde ronde van het WK darts, maar de Nederlander knokte zich twee keer knap terug in de wedstrijd. Uiteindelijk kon The Dutch Destroyer het toch net niet bolwerken: 3-4 in sets.

30 december