Michael van Gerwen gaat op voor derde wereldtitel

‘Op belangrij­ke momenten won ik steeds van Smith’

31 december Michael van Gerwen rekent op nieuwjaarsdag op een ijzersterke Michael Smith als tegenstander in de finale van het WK darts. ,,We hebben geweldige wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Maar op de belangrijke momenten in mijn carrière heb ik steeds van hem gewonnen", zo keek de 29-jarige Brabander vooruit op zijn Engelse opponent in zijn vierde WK-finale in een volgepakt Alexandra Palace in Londen.