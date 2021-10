Michael van Gerwen gaat op World Grand Prix voor zesde titel: ‘Ik hoef niks te bewijzen’

Premier League Darts Van Gerwen maakt indruk in sensatione­le partij tegen Wade: ‘Daar doe je iemand pijn mee’

7 mei Michael van Gerwen kan terugkijken op een uitstekend verlopen driedaagse sessie in de Premier League Darts. Ook zijn derde partij wist de vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie om te zetten in winst. Dit keer was James Wade in een sensationele partij het slachtoffer van zijn dadendrang. Van Gerwen won met 8-3 in legs.