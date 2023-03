Michael van Gerwen haalt na winst in koud Exeter opnieuw uit naar PDC: ‘Ze hebben wéér verzaakt’

Met videoMichael van Gerwen heeft voor de tweede keer op rij een Premier League-avond gewonnen. Nu was het raak in Exeter, waar hij Jonny Clayton in de finale versloeg (6-3). Maar Mighty Mike uitte zich kritisch tegenover de PDC vanwege de kou. ,,Het is hier ieder jaar hetzelfde.”

Na afloop ging het vooral over de temperatuur in Exeter. Spelers waren constant bezig met het verwarmen van hun handen en ook Van Gerwen had daar last van gehad, zei hij na afloop voor de camera van Viaplay. ,,De PDC heeft gewoon verzaakt. Ik kom hier om vier uur aan en iets voor zeven uur wordt er pas wat aan gedaan, dat is gewoon te laat. Het is hier ieder jaar hetzelfde, het is hier gewoon koud. Dat weet je en dan moet je daar iets aan doen. Ze (de PDC, red.) zullen het wel niet erkennen, maar het is wel de waarheid.”

Ook Price liet via Instagram van zich horen over de kou: ,,Als professionals zouden we niet in dit soort omstandigheden moeten spelen", stelde de Welshman, die zijn tekst aankleedde met onder meer een emoji van een ijsblokje.

Door de winst van donderdag staat Van Gerwen stijf bovenaan in de Premier League. De Nederlander heeft nu na vijf speelavonden vijftien punten. ,,Ik sta bovenaan en ik heb nog niet eens mijn beste spel gespeeld”, zei Van Gerwen in aanloop naar de vijfde Premier League-avond in Exeter.

Ook gisteravond liet hij niet zijn beste spel zien, maar toch won hij voor de tweede keer op rij een Premier League-avond. Clayton, die zijn eerste Premier League-finale van dit jaar speelde, kon het de koploper van de competitie niet écht moeilijk maken in de eindstrijd.

Nu volgen partijen tegen wereldkampioen Michael Smith en Nathan Aspinall, die negen punten pakten. ,,Twee weken geleden had ik nog maar vijf punten, nu vijftien. Je moet in de Premier League nooit iemand afschrijven, want zo snel kan het gaan. Het is altijd lekker om bovenaan te staan met zes punten meer dan de nummer twee, maar dat moeten er nog meer worden. Ik sta weer niet fantastisch te gooien, maar ik gooi wel goed op de juiste momenten", aldus Van Gerwen, die gelijk door gaat naar de UK Open, dat vandaag start.

Van Gerwen bereikte de finale door Nathan Aspinall en Gerwyn Price te verslaan. Mighty Mike was in de halve finale met 6-4 te sterk voor Aspinall, die volop kansen had om de Nederlander pijn te doen. The Asp liet dit na en moest toezien hoe Van Gerwen net als vorige week in Dublin de finale van de Premier League-avond haalde.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © PDC

Clash met Gerwyn Price

In de kwartfinale tegen Gerwyn Price won Van Gerwen met 6-3. Het duel tussen Van Gerwen en Price was vorige week nog de finale in Dublin. Toen kreeg Van Gerwen zeven matchdarts tegen, maar won de Nederlander wel. En ook deze keer kwam Van Gerwen dus als winnaar uit de strijd, ondanks een rampzalig verlopen derde leg.

Bij een 1-1 stand miste Van Gerwen liefst tien dubbels in een leg. Price deed het niet veel beter met zeven gemiste dubbels, maar de Welshman gooide uiteindelijk wel dubbel twee uit. Price liep vervolgens uit naar een 3-1 voorsprong, maar daarna liet Van Gerwen wederom blijken mentaal uiterst sterk te zijn. Hij won vijf legs op rij en plaatste zich voor het duel met Aspinall, die in zijn kwartfinale te sterk was voor wereldkampioen Michael Smith.

Stand Premier League:

1. Michael van Gerwen - 15 punten

2. Michael Smith - 9 punten

3. Nathan Aspinall - 9 punten

4. Gerwyn Price - 8 punten

5. Dimitri van den Bergh - 7 punten

6. Jonny Clayton - 7 punten

7. Chris Dobey - 5 punten

8. Peter Wright - 0 punten

Uitslagen

Kwartfinales:

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 6-3

Nathan Aspinall - Michael Smith 6-3

Dimitri van den Bergh - Chris Dobey 6-3

Jonny Clayton - Peter Wright 6-5

Halve finales:

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6-4

Dimitri van den Bergh - Jonny Clayton 2-6



Finale:

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 6-3

Dartskalender 2023

