Michael van Gerwen in finale Players Championship 8 tegen Duitser Martin Schindler

Michael van Gerwen zakt plek op wereldrang­lijst door vroegtijdi­ge uitschake­ling bij UK Open

Michael van Gerwen heeft zich niet weten te plaatsen voor de achtste finales van de UK Open. In het Engelse Minehead verloor Mighty Mike, donderdag nog glorieus winnaar van de speelavond in de Premier League, van de Australiër Damon Heta in een partij van hoog niveau: 4-10. Door de nederlaag zakt Van Gerwen een plek op de wereldranglijst.

5 maart