Michael van Gerwen ontsnapt in Queensland Darts Masters aan pijnlijke uitschakeling

Michael van Gerwen heeft met veel moeite de tweede ronde van de Queensland Darts Masters 2022 bereikt. De Brabander was in een zinderende wedstrijd met 6-5 te sterk voor de jonge Australiër Bailey Marsh.

Vooral het begin van de wedstrijd was bijzonder matig van Mighty Mike. In de eerste vier legs had de drievoudig wereldkampioen te veel pijlen nodig om uit te gooien, en zette hij een gemiddelde neer van 84. Marsh profiteerde keurig, wat resulteerde in een stand van 2-2.

Vervolgens wist Van Gerwen zich niet te verbeteren. Voor de 20-jarige Marsh was het zijn eerste tv-wedstrijd, maar het talent wist zijn zenuwen prima onder controle te houden. ‘Tops’ raakt hij zonder problemen, en qua scorend vermogen kon hij mee met de ervaren Nederlander. Zo liep Marsh voor eigen publiek uit tot een 4-2 voorsprong.

Op dat moment leek Van Gerwen - die eind juli nog de World Matchplay op zijn naam schreef - zich te herpakken. In no-time kwam hij terug tot 4-4, even later 5-5. In de beslissende leg miste Van Gerwen zijn eerste wedstrijdpijl, maar dat werd tot zijn opluchting niet afgestraft. Door dubbel 10 te raken kon hij uiteindelijk opgelucht adem halen.

De 33-jarige Van Gerwen had na elf legs een gemiddelde van 85,97 en had slechts 27,3% van zijn dubbels geraakt.

Koha Kokiri volgende tegenstander

Van Gerwen is niet alleen ontsnapt aan een pijnlijke nederlaag in de eerste ronde, hij ontwijkt ook een clash met Jonny Clayton in de tweede ronde. De Welshman ging hard onderuit tegen de onervaren Koha Kokiri (6-2). The Ferret kwam slechts tot een gemiddelde van 87.15, en raakte 13,3 procent van zijn dubbels.

De Nieuw-Zeelandse Kokiri, normaal gesproken actief in de WDF, haalde daarentegen een keurig niveau op het podium in Wollongong.

World Series

Het is alweer de vierde wedstrijd in de World Series of Darts. Begin juni won Michael Smith in New York de US Darts Masters, een week later zegevierde Dimitri Van den Bergh in Kopenhagen (Nordic Darts Masters) en eind juni pakte Dirk van Duijvenbode voor eigen publiek in de Ziggo Dome de zege tijdens de Dutch Darts Masters.

Komende weken zijn de darters dus in Oceanië te vinden. Vandaag en zaterdag is het Australische Townsville het decor van de Queensland Darts Masters, een week later vindt in Wollongong - waar later dit jaar ook de wereldkampioenschappen wielrennen worden gehouden - de New South Wales Darts Masters plaats.

De trip eindigt op 26 en 27 augustus in Nieuw-Zeeland met de New Zealand Darts Masters. De World Series of Darts eindigt van 16 tot en met 18 september in de AFAS Live, waar de finale wordt gehouden. Van Gerwen, Van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort zijn al zeker van deelname en nemen het dan op tegen twintig andere spelers.

Programma en uitslagen Queensland Darts Masters (1) Dimitri Van den Bergh - Koha Kokiri 6-2

Joe Cullen - Dave Marland 6-0

(4) Michael van Gerwen - Bailey Marsh 6-5

Jonny Clayton - Haupai Puha 2-6

(2) Michael Smith - Joe Comito

Fallon Sherrock - Gordon Mathers 3-6

(3) James Wade - Simon Whitlock 2-6

Gerwyn Price - Damon Heta

Bekijk hieronder onze video's over darts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.