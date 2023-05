Michael van Gerwen schrijft dartshistorie met zevende Premier League-titel: ‘Dit doet veel met me’

Michael van Gerwen heeft geschiedenis geschreven met zijn zevende Premier League-titel. Mighty Mike won vanavond in de finale met 11-5 van Gerwyn Price waardoor de Nederlander nu in zijn eentje recordhouder is. Phil Taylor won zes Premier League-titels. ,,Het ging een keer gebeuren, mooi dat het vandaag al is", zei een dolblije Van Gerwen.

Hij kondigde het al wekenlang aan: het gaat om die play-offavond in de O2 Arena in Londen. Dáár worden de prijzen verdeeld. Na de negende Premier League-week (van in totaal zestien weken) haalde Michael van Gerwen geen enkele finale meer terwijl Gerwyn Price na week negen slechts één keer de finale niet haalde en Michael Smith zelfs drie van de laatste vier Premier League-avonden won. Maar vanavond liet Van Gerwen weer zien wie de baas is.

,,Ik blijf het zeggen, dit is na het WK het belangrijkste toernooi om te winnen", zei Van Gerwen na zijn gewonnen finale bij Viaplay. ,,We weten allemaal dat ik niet als favoriet begon, maar dat ik dan toch laat zien dat ik absoluut de beste was, dat gaf heel veel voldoening", zei Van Gerwen, die zowel Smith als Price de laatste weken in topvorm zag verkeren. ,,Ik denk dat ik twee fantastische wedstrijden heb gespeeld tegen jongens die echt in vorm waren. Ze konden niets anders dan Premier League-avonden winnen de laatste weken, dus dit doet veel met me. Ik ben zeventien weken van huis voor deze Premier League.”

Ik ben een trots man. Je moet weten wat verliezen is voordat je een groot kampioen kan zijn Michael van Gerwen

In de halve finale moest zoals gezegd regerend wereldkampioen Smith er met 10-8 aan geloven. Alleen tegen het einde van de wedstrijd, toen het Engelse publiek zich ermee ging bemoeien, kwam even de klad erin bij Van Gerwen, maar uiteindelijk sloeg Smith niet toe tegen de Nederlander, die daardoor in de Premier League-finale tegen Price stond. De Welshman was in de halve finale met liefst 10-2 veel te sterk voor landgenoot Jonny Clayton.

Spierballen

In de finale liet Van Gerwen zijn spierballen zien. De eerste vijf legs gingen allemaal met de pijlen mee, waardoor Mighty Mike met 3-2 aan de leiding ging. Op dat moment deelde de Nederlander een eerste mentale dreun uit door 170, de maximale finish, uit te gooien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij een stand van 5-2 voor Van Gerwen kwam daar nóg een keiharde tik op de kin bij voor Price. De Welshman moest lijdzaam toezien hoe Van Gerwen 128 uitgooide en zodoende een voorsprong van twee breaks nam: 7-2. Met een gemiddelde van 105.43 was Nederlands beste darter een maat te groot voor Price, die na zestien weken als eerste was geëindigd in de reguliere Premier League-weken. ,,Het is geen sprint, het is marathon", zei Van Gerwen weken geleden al en hij kreeg gelijk.

De pauze in de wedstrijd werd gevierd bij een 7-3 stand, waarna Van Gerwen moeizaam terugkeerde op het podium en meteen werd teruggebroken, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar voor Mighty Mike. Het lukte Price niet meer om nog een vuist te maken. Van Gerwen wist The Iceman direct terug te breken en knalde er vervolgens ook nog een 150-finish tegenaan. Daarmee stond niks een zevende Premier League-titel meer in de weg. Michael van Gerwen is nu in zijn eentje recordhouder in de Premier League én 275 duizend pond rijker.

,,Het ging een keer gebeuren, mooi dat het vanavond al is", aldus Van Gerwen over het record dat hij tot vanavond nog moest delen met Phil Taylor. ,,Ik ben een trots man. Je moet weten wat verliezen is voordat je een groot kampioen kan zijn", zo refereerde hij nog naar de verloren WK-finale van afgelopen januari én de verloren UK Open-finale van eerder dit jaar. Daardoor is deze Premier League-titel zijn eerste grote titel van het jaar. En wat voor eentje. Een historische.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.