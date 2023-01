Michael van Gerwen staat voor de zesde keer in eindstrijd WK darts, hoe verliepen zijn eerdere finales?

Michael van Gerwen staat vanavond voor de zesde keer in de finale van het WK darts. De drievoudig wereldkampioen won maandag overtuigend van Dimitri Van den Bergh en treft in de eindstrijd Michael Smith. De Brabander maakte al het nodige mee in de finales van het grootste dartstoernooi ter wereld. Een overzicht, met onder meer een record aan 180'ers en een ontketende Peter Wright.

2013: ten onder tegen The Power

Van Gerwen stond tien jaar geleden voor het eerst in de finale van het WK darts. Hij gooide - op dat moment - als vierde verliezer meer dan 100 gemiddeld in de PDC-finale, maar het was niet genoeg tegen de legendarische Phil Taylor.

Het werd een meeslepend duel, waarin Van Gerwen tot twee keer toe een voorsprong van twee sets wist te pakken. Nadat Taylor terugkwam tot 4-4, nam The Power het heft in handen. Van Gerwen verloor uiteindelijk met 7-4 en Taylor greep zijn 16e WK-titel. De Engelsman was na afloop wel vol lof over de Nederlander. ,,Die jongen is echt fenomenaal, ik dacht echt dat ik niet zou winnen.”

Volledig scherm Phil Taylor schreeuwt het uit nadat hij in 2013 met veel moeite Michael van Gerwen verslaat © Lawrence Lustig/PDC

2014: jongste winnaar in unieke finale

Een jaar later was het wel raak voor Van Gerwen. De Schot Peter Wright werd met 7-4 verslagen. Die uitslag was nog niet eens zo verrassend, maar dat de finale tussen een Nederlander en een Schot ging wel. In de twintig finales voor Van Gerwen - Wright was namelijk altijd een Engelsman present, deze keer dus niet.

Van Gerwen was de nummer twee van de plaatsingsranglijst en imponeerde vooral in de halve finale door Adrien Lewis met 6-0 te vernederen. De toen 24-jarige Vlijmenaar werd dankzij zijn zege op Wright de jongste winnaar van het toernooi tot dan toe en dat record heeft hij nog steeds in handen.

Volledig scherm Michael van Gerwen in 2014, na zijn eerste keer winst op het WK darts. © AFP

2017: een record aan 180'ers

Drie jaar later was het weer raak voor Van Gerwen, die Gary Anderson met 7-3 versloeg. Anderson was in 2015 en 2016 de beste. Het werd in Alexandra Palace een hoogstaande finale. Alleen Taylor gooide ooit in de finale een hoger gemiddelde dan Van Gerwen deed. Andersons gemiddelde was het hoogste van een verliezend finalist.

En dan werd er door beide heren samen ook nog 42 keer 180 gegooid, ook een record. Dat een supporter de finale onderbrak omdat hij probeerde beker van het podium te grijpen, maakte het al helemaal een memorabele eindstrijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

2019: onnavolgbaar naar derde titel

In 2019 is Van Gerwen onnavolgbaar op het WK. Vooral in de achtste finale (tegen Adrian Lewis) en halve finale (tegen Gary Anderson) imponeert de Sloopkogel. In de finale wachtte - net als dit jaar - Michael Smith, maar ook hij was niet opgewassen tegen de superieure Nederlander. Hoewel Smith als enige dat toernooi meer dan een set van Van Gerwen wist af te snoepen, werd de finale nooit écht spannend.

Van Gerwen zegevierde met 7-3 en heeft zijn derde wereldtitel binnen. Wat hij dan nog niet weet, is dat hij de drie jaar daarna er niet in slaagt om de titel voor een vierde keer te pakken.

Volledig scherm En dat is titel nummer drie. © LAWRENCE LUSTIG

2020: de revanche van Wright

MvG lijkt op te gaan voor zijn vierde wereldtitel, nadat hij onder meer Jelle Klaassen, Ricky Evans, Stephen Bunting en Nathan Aspinall naar huis heeft gegooid. Peter Wright, de tegenstander in de finale, won hij tevens in de eindstrijd van 2014 al. Maar het loopt dit keer anders in Ally Pally.

Hoewel het gemiddelde van Van Gerwen net een tikkeltje beter was, was het Wright die de kroon op zijn carrière zet door de finale te winnen: 3-7. Mighty Mike slaagde er vooral niet in om de beslissende dubbels uit te gooien. ,,Ik heb kansen genoeg gehad in deze finale, maar ze niet gepakt.”

Volledig scherm Michael van Gerwen feliciteert Peter Wright na diens zege in de finale. © LAWRENCE LUSTIG

2023: de vierde wereldtitel?

Na drie jaar staat Van Gerwen weer in de finale. In 2021 werd hij in de kwartfinale door een ontketende Dave Chisnall uitgeschakeld, in 2022 gooide een positieve coronatest al snel in het toernooi roet in het eten. Vanavond krijgt hij een ultieme kans op zijn vierde WK-zege, tegen Smith.

De eindstrijd begint vanavond om 21.00 uur en is live te volgen op deze site