Michael van Gerwen toont klasse in zenuwslopend duel met Josh Rock, Dirk van Duijvenbode niet naar kwartfinales

Czech Darts OpenMichael van Gerwen heeft de kwartfinales van de Czech Darts Open bereikt. De Brabander was in een zenuwslopend duel met 6-5 te sterk voor Josh Rock. Dirk van Duijvenbode ging onderuit tegen Jonny Clayton: 3-6. Danny Noppert komt later vanmiddag nog in actie in de derde ronde.

Van Gerwen won vorige week nog het Belgian Darts Open, maar werd midweeks in de Premier League wel snel uitgeschakeld. Mighty Mike zal zich dan ook willen revancheren in Tsjechië en is wat dat betreft goed bezig.

Van Gerwen en Rock komen elkaar vaker tegen op de Euro Tour en staan erom bekend tegen elkaar een hoog niveau neer te zetten. Vaak trekt de Nederlander aan het langste eind, maar eerder dit jaar op de Euro Tour was Rock met liefst 7-0 te sterk voor Van Gerwen in de halve finales in Graz.



Vandaag viel het echter weer de kant van de Brabander op. Ze zetten elkaar continu onder druk, maar Van Gerwen was de eerste die zijn Noord-Ierse tegenstander brak en de voorsprong nam bij een stand van 2-2. Rock leek vervolgens lang verloren, maar bij een 5-4 achterstand brak hij terug met een indrukwekkende 10-darter.



(tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de beslissende leg liet MvG weer eens zien waarom hij 3 wereldtitels heeft. Met een onverschrokken 11-darter toonde hij zich in staat om ook onder druk te blijven presteren: 6-5. Beide darters noteerden een gemiddelde van rond de 103, ondanks dat het op de dubbels niet geweldig liep voor Rock. In de volgende ronde staat Van Gerwen tegenover oud-wereldkampioen Cross.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Van Gerwen versloeg gisteren de Belg Mike de Decker met 6-4 en noteerde een gemiddelde van 99,52 per drie pijlen. Noppert begon ook sterk door de Portugees Jose de Sousa (6-4) te verslaan.



Van Duijvenbode won gisteren van Mario Vandenbogaerde (6-5), maar tegen Clayton keek Aubergenius al snel tegen een ruime achterstand van 0-4 aan. De Nederlander pakte nog drie legs, maar voor hem zit het achtste PDC Euro Tour-toernooi van het jaar erop. Vincent van der Voort, Geert Nentjes en Martijn Kleermaker werden in de tweede ronde uitgeschakeld.



Vandaag worden de derde ronde, kwartfinales, halve finales en finale van het toernooi in Tsjechië afgewerkt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma vandaag

Middagsessie (derde ronde, vanaf 13.05 uur)

Rob Cross - Karel Sedlacek 6-3

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-5

Nathan Aspinall - Ryan Searle 6-1

Dave Chisnall - Andrew Gilding 6-4

Dirk van Duijvenbode - Jonny Clayton 3-6

Damon Heta - Kim Huybrechts

Danny Noppert - Peter Wright

Luke Humphries - Dimitri Van den Bergh



Avondsessie (kwartfinales, vanaf 19.05 uur)

Cross - Van Gerwen

Aspinall - Chisnall

Clayton - Heta/Huybrechts

Noppert/Wright - Humphries/Van den Bergh

Uitslagen zaterdag (tweede ronde)

Middagsessie

Andrew Gilding - Vincent van der Voort 6-2

Josh Rock - Dalibor Smolik 6-3

Damon Heta - Dylan Slevin 6-2

Ryan Searle - Steve Beaton 6-4

Dave Chisnall - Geert Nentjes 6-2

Martin Schindler - Kim Huybrechts 3-6

Dirk van Duijvenbode - Mario Vandenbogaerde 6-5

Nathan Aspinall - Martin Lukeman 6-4



Avondsessie

Danny Noppert - José de Sousa 6-4

Rob Cross - Madars Razma 6-3

Peter Wright - Brendan Dolan 6-5

Michael van Gerwen - Mike De Decker 6-4

Joe Cullen - Karel Sedlacek 4-6

Luke Humphries - Ross Smith 6-4

Jonny Clayton - Martijn Kleermaker 6-1

Dimitri Van den Bergh - Stefan Bellmont 6-2

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.