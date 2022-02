Michael van Gerwen treft Danny Noppert in achtste finales International Darts Open

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Voort

Vincent van der Voort bleek net niet opgewassen tegen James Wade, de nummer vier van de Order of Merit. Fast Vinnie liet in het begin van de partij nogal wat kansen liggen en keek al snel tegen een 4-1 achterstand aan. Hij knokte zich vervolgens terug tot 4-4, om op 5-4 de beslissende break om zijn oren te krijgen.

Van der Voort was vrijdag in de eerste ronde met 6-3 te sterk voor Adam Gawlas. Jermaine Wattimena bleek in die eerste ronde niet opgewassen tegen Niko Springer (6-4), terwijl Ron Meulenkamp zijn meerdere moest erkennen in Keane Barry (6-2). Van Gerwen, Van Duijvenbode en Noppert stroomden pas in de tweede ronde in.