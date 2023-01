Michael van Gerwen wint op Nordic Darts Masters eerste partij na WK-finale, nu wacht Peter Wright

Van Gerwen liet de Bahrain Darts Masters, gewonnen door Michael Smith, aan zich voorbij gaan en vierde vakantie op Curaçao. In Kopenhagen begon dus ook voor Mighty Mike het nieuwe dartsjaar. Op de Nordic Darts Masters speelden in de eerste ronde acht toppers tegen acht spelers uit Noord-Europa en de Baltische Staten. Waar in Bahrein alle Aziatische spelers in de eerste ronde werden uitgeschakeld, daar gold hetzelfde voor de Noord-Europese spelers in Kopenhagen.